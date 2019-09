TERMOLI. Statuto del Partito democratico in Molise e regolamento finanziario. Sono questi i due documenti su cui ha cominciato a discutere con proposte ed emendamenti il circolo del Pd di Termoli, riunito occasionalmente nella serata di ieri dalla commissaria Maricetta Chimisso nella sede occasionale di via Belgio.

Non un’assemblea, ma un incontro finalizzato anche a creare i nuovi elementi organizzativi della stessa sezione dem, che dovrà anche uscire dal limbo del commissariamento.

Presenti, oltre alla Chimisso, i due consiglieri comunali Oscar Scurti e Manuela Vigilante, il primo anche segretario di federazione, diversi ex amministratori come Giovanni Di Tella, Mario Orlando, Antonio Giuditta, Pino Gallo e altri esponenti locali.

In settimana il circolo esprimerà le novità sia di rango organizzativo che sulle proposte esaminate ieri, per riavviare la stagione d’impegno politico, che ha portato negli ultimi giorni in dote il rinnovato ruolo di Governo a livello nazionale.