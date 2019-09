Fiducia al Governo Conte bis, Ortis: si volta definitivamente pagina

ROMA. “Con le parole del presidente Conte oggi in Senato, in occasione del voto di fiducia, si volta definitivamente pagina, chiudendo così la fase del governo giallo-verde. Parte una fase nuova, tutta da scrivere, improntata a un maggiore dialogo tra istituzioni e cittadini e al massimo sforzo nel fare gli interessi dei cittadini, in ogni campo: dai rapporti con l'Unione europea alla sicurezza, passando per il fisco e la giustizia, nel segno della sobrietà e del rigore”.

Lo ha detto il portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle Fabrizio Ortis, commentando le dichiarazioni del premier Conte nell’aula di Palazzo Madama. Parole importanti, che fanno ben sperare per il prosieguo della legislatura, “grazie a una serie di obiettivi condivisi – ha continuato Ortis – che possono segnare una stagione realmente riformatrice. Dall’azzeramento delle rette degli asili nido e dei micro-nidi a una maggiore autonomia delle regioni ma senza aumentare il divario tra Nord e Sud fino a investimenti mirati nell’innovazione e della formazione e a una riforma della giustizia penale, civile e tributaria, senza dimenticare una legge sull’acqua pubblica che tanto sta a cuore al Movimento”.

Da qui, da un programma forte e ambizioso, il rinnovato voto di fiducia al Senato che apre, di fatto, il Conte bis. “Siamo fiduciosi e desiderosi di far bene – ha concluso il portavoce pentastellato – la nostra stella polare sono e restano i cittadini, cui daremo conto, come abbiamo sempre fatto, di ogni passo successivo da oggi a fine legislatura”.