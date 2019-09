Tratta ferroviaria Termoli-Campobasso, i grillini interrogano Niro e Toma

CAMPOBASSO. Il Consigliere regionale Valerio Fontana, in un post sulla sua pagina Facebook, annuncia: "Sono tanti i molisani che attendono la riapertura del collegamento ferroviario tra Termoli e Campobasso. Penso in particolare agli studenti, ai pendolari, ai turisti, costretti a ricorrere al trasporto su gomma e, dunque, a riversarsi sulla Bifernina. Il collegamento con la dorsale adriatica e l'autostrada A14 è fondamentale per i Comuni molisani che risultano sempre più isolati a causa di una viabilità ogni giorno più precaria.

Eppure l'assessore ai trasporti, Vincenzo Niro, durante il Consiglio regionale del 1 aprile scorso, aveva assicurato che la tratta sarebbe stata ripristinata prima dell'estate "perché è indegno avere una situazione bloccata", disse.

Per questo abbiamo presentato un'interrogazione, rivolta al Presidente Toma e all'assessore Niro. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo".