Nuovo anno scolastico, i saluti di Roberti e Ciciola

TERMOLI. Tempo di avvio dell’anno scolastico e arriva anche il messaggio del sindaco Francesco Roberti. «Che il nuovo anno scolastico sia pieno di prosperità e successi, nel raggiungimento di obiettivi e programmi che facciano crescere nei giovani l'amore per la conoscenza. Siano i professori maestri della vita e gli alunni, discepoli a cui trasmettere saggezza e cultura. Dalla scuola nasce il sentimento civico e per natura tutti gli uomini tendono al sapere, pertanto buon lavoro e buon anno scolastico». C’è anche il saluto dell’assessore Silvana Ciciola, che ha proprio la delega all’istruzione.

«Carissimi ragazzi e ragazzi, cari dirigenti, insegnanti e genitori, tra poco apriranno i cancelli delle vostre scuole e sarò presente in alcunedella nostra città per incontrare alcuni di voi, ma vorrei che il mio saluto ed il mio più sincero augurio di buon lavoro per il nuovo anno scolastico arrivasse a tutti.

Sono certa che i professori ed i dirigenti abbiano già predispostotutto quanto per rendere piacevole il vostro rientro, anche il Comune ha fatto la sua parte mettendoin campo tutto quello che era possibile fare per rendere dignitose e sicure le nostre scuole. Cari ragazzi sappiate cheogni momento passato in classe è preziosissimo, vivetelo da protagonisti attivi, partecipate alla vita scolastica intensamente. Agli insegnanti posso solo dire grazie per il difficile lavoro che affrontano ogni giorno tra mille problemi, per la delicatezza di un incarico fondamentale per la crescita dei cittadini del domani, il nostro futuro. Ai genitori, alle famiglie chiedo di camminare insieme agli insegnanti nel difficile percorso della crescita dei nostri ragazzi. Buon inizio di anno scolastico, auguri e buon lavoro a tutti».