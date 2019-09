CASACALENDA. A B C…K! È il progetto con cui la sindaca e l’Amministrazione Comunale di Casacalenda desiderano augurare il Buon Anno scolastico agli allievi della scuola elementare dell’Istituto Omnicomprensivo. «Regalare a tutti i bambini una borraccia di alluminio, piccola e pratica, da tenere agganciata allo zaino, da riempire a casa, a scuola o alle fontane pubbliche; un dono che porta in sé un triplice scopo: ridurre il consumo della plastica e l’abbandono della stessa nell’ambiente; valorizzare le risorse idriche cittadine, sicure e efficienti; tutelare la salute dei nostri bambini, incentivando al consumo dell’acqua, una buona abitudine per tutti. Un primo passo verso la realizzazione di un sogno: quello di vedere una comunità attenta, capace di prendersi cura di sé stessa e del suo territorio, pioniera di un nuovo senso civico e in grado di tutelare il proprio futuro. “A B C” le prime lettere dell’alfabeto ma anche l’acronimo di Acqua Bene della Comunità perché è da piccoli, dall’ABC che si impara come costruire il proprio futuro! …anche il futuro del proprio paese: la nostra K…alena!»