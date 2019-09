CAMPOMARINO. Il Movimento 5 Stelle di Campomarino, sulla propria pagina social, denuncia la situazione intollerabile che si vive nell'area cani del parco della Solidarietà:

"A Campomarino, se ci si accingesse a voler usufruire dell’area cani, all’interno del Parco della solidarietà, ci si chiederebbe dove sia finita la civiltà delle persone.

Qualcuno deve aver sicuramente scambiato quella zona in una latrina per animali, visto che il terreno è letteralmente minato di escrementi e si è costretti realmente a fare uno slalom per attraversare l’area, se non addirittura a rinunciare ad utilizzarla, non fosse altro per l’odore nauseante e la conseguente invasione di mosche che ne deriva, creando una situazione di criticità igienico-sanitaria sia per l’uomo che per gli stessi animali.

Senza parlare poi della perenne pozza di fango all’ingresso dell’area, causata dell’impianto di irrigazione del prato, all’esterno dell’area cani....della serie: “Lasciate ogni speranza (di non imbrattarsi), o voi che entrate!”

Ed è qui che deve intervenire l’amministrazione comunale, che deve garantire comunque la pulizia e la disinfezione, anche se c’è un appaltatore del verde pubblico che evidentemente non lo fa o che se anche lo facesse non rende il servizio soddisfacente.

Il Comune ha l’obbligo di intervenire, perché è proprietario e custode del verde pubblico, area cani compresa!

E se si vuole un minimo migliorare il servizio, ricordiamo che basterebbe posizionare un faretto di illuminazione per rendere fruibile l’area anche nella fascia serale, oltre che vigilare ed eventualmente sanzionare gli incivili, al fine di rendere un servizio dignitoso per chi civile lo è sempre stato.

La situazione è decisamente indecente, sia sul piano della responsabilità/civiltà e sia sul piano igienico.

Il luogo pubblico va rispettato e il rispetto è un valore che sempre più si sta perdendo, cerchiamo tutti insieme di invertire la rotta.

Rendiamo il nostro paese più fruibile per tutti."