TERMOLI. Conferenza stampa presso la sede di via XXIV maggio 51 a Termoli del gruppo Termoli Bene Comune - Rete della Sinistra per rilevanti comunicazioni circa il project financing che interessa il Parco Comunale di Termoli. Presenti la consigliera comunale Marcella Stumpo e Pino D’Erminio.

«Il 18 marzo 2019, con la delibera n. 68, la giunta comunale ha dichiarato la fattibilità ed il pubblico interesse della proposta di finanza di progetto.

Gli interventi previsti nel parco comunale ne comportano un grave snaturamento. Per quanto concerne i 300 posti auto a raso da realizzare in aggiunta ai 65 attualmente esistenti, mentre può essere accettabile il raddoppio del parcheggio esistente, adiacente al cancello 1, sono assolutamente inappropriati gli altri due parcheggi, che verrebbero realizzati: uno lungo la strada (attualmente interdetta al traffico veicolare) che dal cancello 1 attraversa il parco per tutta la sua lunghezza lungo la riva sinistra di Rio Vivo; l’altro in fondo alla strada medesima, all’altro capo del parco. Ciò comporterebbe due conseguenze negative: aprirebbe alla circolazione stradale il versante sinistro del parco.

La copertura descritta nel cronoprogramma prevede l’installazione di pannelli solari, ma non parla di palestra, ristorante e sale conferenze e gli sottrarrebbe circa mezzo ettaro di verde, per fare posto agli stalli auto. Per aggravare il traffico, lungo la richiamata strada è prevista la realizzate di tre fermate (davanti al 1° parcheggio, a metà del 2° e davanti al 3°) servite da un trenino lillipuziano, che collegherebbe i parcheggi nel parco con il centro cittadino. Infine, si passerebbe dagli attuali 65 stalli gratuiti, a 365 stalli di cui 240 a pagamento, 110 gratuiti ma con disco orario e 15 per disabili, con un’operazione che non favorisce una maggiore frequentazione del parco, quanto piuttosto l’utilizzo dei parcheggi nel parco per chi si reca in centro. Quanto all’area giochi coperta, oltre a togliere ulteriore spazio al verde, è collocata poco opportunamente sotto il viadotto stradale che scavalca il parco, in una posizione rischiosa in caso di caduta di veicoli in transito o di oggetti da essi trasportati, se non di cedimento del viadotto medesimo.

La misteriosa copertura della piscina olimpionica, che – dovendo ospitare un ristorante, una palestra e sale convegni – non può che essere una torre di cemento, mal si coniuga con il verde. La costruzione di questa copertura non solo non è auspicabile, ma neanche si capisce perché – limitandosi a prevedere semmai una copertura “semplice”, senza superfetazioni - non sia stata affidata alla Nikante, che la realizzerebbe ad un costo certamente più contenuto, integrandola nel rifacimento in corso.

Un aspetto critico riguarda anche l’affidamento ad un privato per 20 anni della gestione dell’intero parco, che potrebbe essere sfruttato a fini privati e non a vantaggio della comunità.

La finanza di progetto relativa alla concessione del TPL deve essere abbandonata perché: è improponibile la concessione per assenza del rischio operativo del concessionario; è illegittima la finanza di progetto, per difetto di investimenti infrastrutturali relativi al TPL; il procedimento è inficiato da illegittimità (assenza del progetto di fattibilità della copertura della piscina ed ingiustificata asimmetria contrattuale a vantaggio del promotore); il parco comunale verrebbe snaturato dagli interventi previsti nella finanza di progetto.

In luogo della finanza di progetto, deve essere indetta una gara di appalto relativa al TPL. In subordine, si propone all’Amministrazione comunale di richiedere all’ANAC il parere di precontenzioso, previsto dall’art. 211 del DLgs 50/2016, in modo da sincerarsi preventivamente della correttezza e legittimità della finanza di progetto di cui trattasi».