TERMOLI. Dopo i due weekend di banchetti in piazza Monumento per la raccolta adesioni, la conferenza delle Donne Democratiche – iniziativa nata sulla spinta del ministro Paola De Micheli e che sta prendendo piede anche a Termoli grazie al locale circolo dem cittadino – mette in campo la prima di una serie di azioni concrete.

La riunione convocata ieri, 25 settembre, aperta a tutti come lo è la stessa conferenza permanente (non solo iscritti al Pd ma anche simpatizzanti o chiunque si riconosca nelle sue idee e battaglie), si è svolta dalle 17:30 alle 20 presso i locali della chiesa del Sacro Cuore, che Don Silvio ha messo a disposizione gratuitamente non appena conosciuti i temi in ballo.

Il dibattito si è svolto in gruppo, con la commissaria di circolo Maricetta Chimisso nella sola veste di facilitatrice degli interventi: «L’intento è di tipo partecipativo e diretto; forse sono idealista, ma fare politica è per noi stare in piazza e mettersi a servizio della cittadinanza confrontandosi su temi e servizi di pubblica utilità», ha affermato in apertura, per poi lasciare la parola ai tanti partecipanti, uomini e donne, giovani e meno giovani.

Il primo tema e obiettivo, non limitato all’incontro di ieri ma inteso come avvio di un “compito” per le donne democratiche, è stato informare i cittadini sulle opportunità occupazionali del territorio. Si è discusso in particolare di micro-credito, prestiti a fondo perduto o a tasso zero e impresa sociale.

Filomena Limongi interviene per spiegare il funzionamento e le modalità del micro-credito e delle altre forme di prestito: «È risaputo che uno dei principali problemi del sud è la mancanza di lavoro; per questo è di vitale importanza puntare sull'autoimprenditorialità. Il microcredito, che ammonta a un massimo di 25mila euro, non è una grande cifra ma costituisce un buon punto di partenza per avviare un’attività in proprio, di qualsiasi tipo».

A questo tipo di finanziamento può accedere anche chi non ha garanzie, perfino chi percepisce la Naspi, e non ci sono limiti di età. «Le banche convenzionate ci sono: Intesa, Unicredit e quasi tutte le maggiori, anche se provano a “fare storie” bisogna insistere».

Il gruppo si mostra molto interessato a conoscere i dettagli e le altre opportunità disponibili, come quelle di Invitalia per le start-up e l’innovazione, in particolare “Resto al sud” e “Smart e Start”. È un mare magnum di iniziative e districarsi al suo interno non è semplice, come ricorda anche Angelo Sbrocca: «Ci sono tante, troppe offerte molto simili fra loro, sul microcredito o sul tasso zero, anche quelle di Finmolise, ma manca la comunicazione e la volontà da parte dell'utenza a usufruirne. La percentuale di adesione a queste misure, al sud, è bassa. Pochissime imprese chiedono di accedere a queste agevolazioni».

Diventa quindi fondamentale dare informazioni, come un vero e proprio sportello, ma anche ricreare fiducia e «rilanciare la cultura dell'impresa sgretolando la vecchia idea del posto fisso, che purtroppo esiste ancora anche fra i giovanissimi neodiplomati».

La discussione circa le strade percorribili per avviare una nuova attività si estende anche al crowdfunding, spiegato da Giorgio De Luca: si tratta di una sorta di "colletta" sul web, che si avvia attraverso piattaforme online dedicate (le più note sono Kickstarter e Indiegogo) sulle quali caricare la propria idea imprenditoriale e cercare sostenitori. Questi ultimi possono scegliere di fare una donazione per il solo interesse alla causa o sulla base di una ricompensa.

Si parla poi di impresa sociale e degli strumenti di occupazione per i soggetti disabili o in condizioni di disagio economico: «Anche in questo ambito purtroppo ci si affida sempre a un contributo fisso e a un'idea assistenzialista,» ricordano Nicoletta e Maria parlando della loro esperienza di assistenti alla comunicazione presso una scuola superiore. Ma ci sono alternative: «I ragazzi che abbiamo seguito, con disabilità fisiche e/o cognitive, faticavano a restare in classe, allora abbiamo avuto un’idea creativa: portarli in laboratorio e fargli fare attività manuali con la pasta. Dopo la scuola questi giovani non hanno una collocazione sociale, poiché esiste una rete di welfare per le disabilità gravi ma non per quelle di minore entità. Si possono allora lanciare progetti innovativi pensati appositamente per loro, ad esempio facendogli affiancare professionisti e sfruttando la manualità».

Lo stesso Comune di Termoli, sotto l'amministrazione Sbrocca, aveva riqualificato il punto ecologico di via Arti e mestieri facendone un centro di riuso, dove riciclare i rifiuti speciali per trasformarli in materie prime e seconde. Il progetto è stato pensato per dare lavoro ai disabili psichici sotto il tutoraggio di una società leader nella trasformazione dei Rae. Lo ribadisce l’ex primo cittadino: «Ad oggi cinque disabili stanno per essere assunti a tempo indeterminato e, a pieno regime, dovrebbero arrivare fino a dodici assunti».

Non sono mancate riflessioni autocritiche sul Partito e spinte verso il rinnovamento delle modalità operative. È di nuovo la Chimisso a prendere una posizione decisa su questo: «Diamoci un compito: portiamo all’esterno quanto emerso oggi e informiamo le donne e i giovani termolesi su questi argomenti, in modo concreto. È importante anche per un’altra finalità, che non si è menzionata: contrastare il lavoro nero».

A quello di ieri seguiranno altri incontri, con lo stesso spirito di apertura alla cittadinanza e confronto su temi di equità, giustizia sociale e progresso. L’ultimo fine settimana dedicato alle adesioni – già numerose – alla conferenza permanente delle donne democratiche sarà quello del 28 e 29 settembre.