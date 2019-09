Toma come Ponzio Pilato, le moschettiere: «la Regione Molise è latitante»

TERMOLI. Ieri mattina sono state presenti dinanzi ai cancelli dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Parliamo delle moschettiere Cinzia Ferrante, Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale (Giuseppe Pranzitelli era al lavoro), per dare continuità alla battaglia sul Punto nascita adriatico, il cui destino è stato in discussione al Consiglio di Stato, come riportato in precedenza.

Duro il giudizio delle pasionarie termolesi sulla mancata difesa da parte della Regione Molise, «Nel giorno che poteva segnare la fine definitiva del punto nascita di Termoli, mentre l'Asrem si costituisce in Consiglio di Stato insieme ai commissari, contro la riapertura del punto nascita, contro i sindaci e le mamme e contro i comitati tra cui, in prima linea, il comitato Voglio nascere a Termoli, la Regione in nome e per conto del suo presidente Donato Toma resta a guardare. Durante la campagna elettorale e non solo, lo stesso presidente aveva più volte ribadito che si sarebbe schierato a difesa del San Timoteo di Termoli e dei cittadini basso molisani.

Più volte abbiamo sentito dire che questa terra è un po' casa sua. La domanda a questo punto, a noi del comitato Voglio nascere a Termoli, nasce spontanea. Come mai la Regione e il presidente Toma resta a guardare? Come mai non ha deciso di schierarsi da parte dei cittadini Termolesi e bassomolisani a difesa del San Timoteo? Perché il presidente Toma si è reso latitante in questo ricorso? Sarebbe il caso a questo punto di fare chiarezza, definitiva, di come il presidente Toma voglia intervenire e che posizione voglia assumere in merito a questa situazione oltre che a quella della salute regionale in generale.

In buona sostanza l'appello che facciamo è: presidente, ci dica perché ha deciso di non far nulla e non costituirsi a favore del punto nascita del nosocomio Termolese in Consiglio di Stato per cercare di evitare l’ennesimo sopruso a discapito dei cittadini e a favore dei poteri forti e delle poltrone, dopo aver più volte detto che avrebbe fatto di tutto per difendere il San Timoteo e dopo aver garantito che non avrebbe permesso a nessuno di toccarlo? Noi siamo disposti a incontrarla e a presentare le nostre idee e progetti. Comitato voglio nascere Termoli».