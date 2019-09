«No alle barriere antirumore che devasterebbero la città», Roberti all'attacco

TERMOLI. Come annunciato sia dal comitato "Cittadini in rete" che dalla stessa Rfi, conferenza dei servizi oggi a Roma sul progetto di raddoppio ferroviario Termoli-Lesina.

A dire come è andata, o meglio quale sia stata la posizione espressa dall'amministrazione comunale è stato il sindaco Francesco Roberti.

«Sono intervenuto oggi a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per prendere parte alla conferenza di servizi per discutere sul raddoppio ferroviario che interesserà la costa molisana e la città di Termoli.

Per quanto riguarda la nostra città, abbiamo ribadito la contrarietà alle barriere antirumore sottolineando che è necessario definire una volta per tutte quale sia lo sviluppo che si intende dare al territorio. Per Termoli, siamo disponibili ad individuare una soluzione che metta tutti d'accordo, abbiamo però la necessità di ricucire il territorio evitando quelle barriere acustiche che proprio in centro non fornirebbero il giusto decoro alla città e che creerebbero un impatto devastante.