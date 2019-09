«Spostare la stazione di Termoli? Pensateci bene...»

TERMOLI. L’ex assessore Pierpaolo Nagni non condivide il niet di Francesco Roberti sul progetto del raddoppio ferroviario nel territorio di Termoli.

«Credo lo sappiano tutti quanta fatica è costata alla politica molisana far sentire la propria voce nella oramai lunghissima diatriba sul raddoppio ferroviario “Termoli Lesina”. Per anni, in questa storia, il Molise non ha toccato palla, escluso da modifiche e miglioramenti che, invece, la Puglia aveva richiesto e ottenuto con facilità e disponibilità. Solo dopo il nostro “no” perentorioqualcosa improvvisamente si mosse e così iniziammo un lungo iter ( che vedo continua ancora) per ottenere quelle migliorie, a nostro avviso, indispensabili per il territorio bilanciando le richieste anche alle capacità finanziarie complessive dell’opera che rischiava davvero di non partire.

Così ci preoccupammo innanzitutto di far spostare il percorso dalla costa all’interno in modo da liberare diversi km in territorio di Campomarino immaginando per quell’area uno sviluppo futuro più compatibile e più volte affrontammo il problema “Termoli” con in primis il tentativo di spostare la linea e poi di migliorare l’impatto acustico nelle aree con insediamenti abitativi. Mai abbiamo accolto l’idea di Rfi di delocalizzare la stazione di Termoli, proposta originaria del progetto che, d'altronde, Rfi aveva realizzato nella vicina Vasto. Abbiamo sempre pensato che la stazione al centro di una città sia una ricchezza assoluta in termini di comodità trasportistica, di impatto economico, di funzionalità.

Tutte le città italiane più importanti hanno migliorato le location delle stazioni centrali ma non si sono mai immaginate di spostarne la sede, che nel “bailamme” del trasporto pubblico restano una grande certezza civile, soprattutto ora che le linee elettriche garantiscono un impatto inquinante davvero basso Altra cosa, e mi rendo conto complessa, è la situazione dell’impatto acustico delle aree. Noi ci battemmo per modificare il progetto immaginando la copertura dei binari piuttosto che le barriere fonoassorbenti, trovando sempre la resistenza di RFI.Ora leggo che tutte le forze politiche concordanonel richiedere la stazione unica Termoli- Campomarino, io vi consiglio di rifletterci un po’, magari sentendo nelle forme previste dalla legge i cittadini , potrebbe essere utile e democratico farlo».