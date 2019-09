Roberti a Nagni: «Il suo sforzo sovrumano ha portato scarsi risultati alla nostra città»

TERMOLI. Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Francesco Roberti iI riferimento all'accorato appello dell'ex assessore Pierpaolo Nagni 'su quanto lavoro è costato alla sua politica per arrivare a definire il raddoppio ferroviario', impropriamente definito Termoli-Lesina, «mi preme portare a conoscenza dell'opinione pubblica che il grande risultato da lui ottenuto, consisterebbe, nel costruire per Campomarino una nuova stazione all'altezza di Nuova Cliternia, un tunnel sotto Campomarino e il collegamento al doppio binario esistente all'altezza del cosiddetto fiocco di derivazione Termoli-Campobasso.

Le uniche opere ottenute per Termoli sono le barriere antirumore e null'altro, poiché pure i treni sfreccerebbero all'interno della stazione senza nemmeno fermarsi a Termoli, essendo considerata, tale fermata, antieconomica. Comprendo bene quanto tempo l'esperto assessore abbia dedicato anche alla tratta Termoli-Campobasso con ottimi risultati e quanto ne ha speso per migliorare le condizioni del trasporto su gomma (vedi gli autobus). Al fine di non vanificare il sovrumano sforzo dell'ex assessore, ma soprattutto nell'interesse della città che rappresento, i responsabili di Ferrovie Italiane presto verranno in Molise per discutere con azioni concrete cosa possiamo fare noi per loro e cosa possono fare loro per il nostro territorio».