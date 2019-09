L'integrazione passa soprattutto per l'inclusione della donna nella società

TERMOLI. Nella giornata di sabato 28 settembre l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, Silvana Ciciola, ha incontrato il Console tunisino BeyaBen Abdelbaki Fraoua e la presidente dell'associazione Salam Hassen Gzailel Benmariem.

Al centro dell'incontro temi di stretta attualità relativi alla condizione della donna in Italia ed in Tunisia e tematiche di carattere locale relative all'integrazione delle famiglie di origine tunisina nel nostro territorio con particolare riguardo al ruolo ed alla integrazione delle donne tunisine nella nostra società. Contrariamente a quanto spesso si immagina la donna in Tunisia - a differenza di altri paesi del mondo musulmano -è ben emancipata, istruita e coinvolta nella vita sociale, culturale e politica del Paese; prova ne è il fatto stesso che il Console tunisino sia, appunto una donna.

L'occasione dell'incontro, tutto al femminile, oltre a porre le basi per una fattiva e stabile collaborazione tra l'amministrazione della città adriatica finalizzata al miglioramento dell'integrazione delle famiglie di origine tunisina nel nostro territorio ed a prospettare anche occasioni di sviluppo di partnership economica con il Paese africano, è servito a stabilire le linee guida per successivi e futuri incontri finalizzati anche a promuovere occasioni di dibattito, approfondimento e conoscenza su temi importanti e spesso poco conosciuti della realtà tunisina.

Non a caso, tra i temi sul tavolo, vi è anche la promozione di un approfondimento sulla condizione della donna in Tunisia ed in Italia. Soddisfatta dell'incontro l'assessore Ciciola, ritiene infatti che l'integrazione delle famiglie immigrate nel nostro Paese non possa dirsi reale ed effettivo fintanto che la donna risulta estranea alla partecipazione alla vita sociale del paese in cui vive e, soprattutto delle prospettive per la nostra cittadina, l'assessore Ciciola che evidenzia non solo l'importanza di un programma di collaborazione che serva a rendere gli immigrati regolarmente presenti sul territorio comunale pienamente integrati nella nostra società, ma anche le potenzialità culturali ed economiche per la nostra città della collaborazione con il Consolato tunisino.