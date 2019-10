E' ufficiale: Campomarino esce dall'Unione dei Comuni "Basso Biferno"

CAMPOMARINO. E’ durata poco meno di due ore la seduta odierna di Consiglio comunale che ha visto l’amministrazione Silvestri uscire dall’Unione dei Comuni Basso Biferno dopo 15 anni di appartenenza, era proprio l’ottobre 2004, quando con la giunta Di Giuseppe in carica, l’attuale sindaco e anche l’assessore Saburro si dichiararono contrari in assise civica. Tre lustri e tre mandati dopo si è consumato lo strappo, motivato dall’immobilismo di un ente associato di Comuni senza fondi, personale e sostanzialmente programmi. Secondo la maggioranza, solo un punto su 25 è stato attuato, quello sulla raccolta differenziata (dalla quale era peraltro uscita già San Martino in Pensilis) e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la richiesta di personale al Comune di Campomarino, secondo quanto ci ha riferito il promotore politico della proposta, lo stesso Saburro. Sono intervenuti in aula Di Carlo, Saburro, il sindaco Silvestri e per l’opposizione pentastellata la Saracino. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto.