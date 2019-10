Plastic Free e cimitero degli animali, «Solo false promesse dalla maggioranza»

CAMPOMARINO. Movimento 5 Stelle all'attacco sul fronte ambientale a Campomarino.

«Ieri è stato convocato il Consiglio Comunale, dove sono state portate alcune mozioni del MoVimento 5 Stelle, tra cui “Campomarino Plastic free” e il “Cimitero per gli animali”.

Nonostante le parole di apprezzamento ai nostri atti depositati, adducendone il grande senso di civiltà ed evoluzione, la maggioranza ha spudoratamente bocciato le nostre mozioni.

E’ stata bocciata la nostra proposta Plastic Free, paventando un rischio di ricorso, citiamo testuali parole del consigliere Di Carlo, “si corre il rischio di ricorso da parte dei produttori della plastica”, continua poi l’assessore Saburro enunciando che la Regione Puglia è stata bloccata dal Tar nella sua ordinanza Plastic Free che la giudicava illegittima perché anticipava troppo la direttiva europea, ancora priva di misure di attuazione. Ma non hanno avuto la benché minima informazione sullo sviluppo degli eventi, in quanto il Consiglio di Stato ha rigettato la sentenza del Tar e che quindi le spiagge pugliesi sono tornate ad essere “Plastic Free” dal 29 agosto 2019, con il totale appoggio del Ministro Sergio Costa, che cita testuali parole in tale occasione:

“Mi complimento con il Consiglio di Stato per questa decisione che evidenzia nelle motivazioni la legittimità dell’ordinanza Plastic Free della Regione Puglia. Ribadisco che il mio ministero ed i suoi tecnici sono a completa disposizione delle amministrazioni locali per supportarle nel percorso di eliminazione della plastica monouso dai loro territori attraverso delle ordinanze plastic free”.

Ognuno di noi, nel nostro piccolo e all’interno delle nostre famiglie può fare tanto per ridurre al minimo l’utilizzo della plastica, soprattutto quella usa e getta.

Ci si aspetta che un’ Amministrazione tuttavia, debba essere sempre in prima linea per dare il buon esempio.

Dovrebbe!

Noi del MoVimento 5 Stelle Campomarino, grazie alla fornitura della ditta Ecocontrol che ci ha munito del materiale necessario, abbiamo donato a tutta l’Amministrazione una borraccia di alluminio, come gesto simbolico, ma allo stesso tempo tangibile, per dare un piccolo segnale volto a intraprendere un percorso ecosostenibile a partire dalla Casa Comunale.

Ma occhio che ....ci sono i produttori della plastica che potrebbero insorgere!!

Hanno bocciato la mozione per istituire un “Cimitero degli animali” nonostante l’apprezzamento smisurato da parte del Sindaco, quasi commosso, rispetto a questa nostra proposta di grande “umanità”!

Ma il punto più ridicolo e grottesco è stato quando nell’enunciazione delle loro linee programmatiche, si sono assunti la paternità di entrambe le nostre mozioni.

Quindi alla fine dei fatti, si sono appropriati dei nostri atti, per poi auto-bocciarsi!!

Ostacolare azioni di buon senso, pur di non appoggiare proposte che arrivano dall’opposizione, è un torto che viene fatto a tutta la cittadinanza.

Noi non ci fermeremo e non ci faremo soggiogare».