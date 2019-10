TERMOLI. Tre consiglieri comunali, Nick Di Michele, Antonio Bovio e Ippazio Stamerra (quando ci siamo recati al gazebo); un consigliere regionale, Valerio Fontana, una parlamentare come Carmela Grippa e l'europarlamentare Mario Furore, presenza di peso in via Adriatica questa sera, per celebrare in pubblica piazza (sul corso Nazionale) i dieci anni di vita del Movimento 5 Stelle.

Un'occasione per stare in mezzo alla gente, la mission nativa dei pentastellati, che dopo anni di opposizione, ora governa il Paese e vanta anche numerose amministrazioni locali.

Abbiamo intervistato il portavoce in Consiglio comunale e leader locale, Nick Di Michele.