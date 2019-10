TERMOLI. Il Pd nelle piazze e nelle strade “Per amore dell’Italia” iniziativa a livello nazionale.

Dopo le tappe di ieri a Campomarino e Guglionesi, coi rispettivi segretari Cordisco e Becci, anche a Termoli nella serata di domenica pomeriggio il Partito democratico della città adriatica era presente in Piazza Duomo per promuovere le iniziative per il tesseramento.

Un’affluenza importante non solo per chi ha deciso di tesserarsi ma anche per chi voleva aderire alla Conferenza delle Donne Democratiche.

In mattinata, invece, il banchetto era stato organizzato a Montenero di Bisaccia, località strategica in vista delle elezioni amministrative del 2020.