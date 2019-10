TERMOLI. «Diventare Italiani non è come comprare un vestito che cambia a seconda della stagioni. Bisogna meritarselo. E non è facile. Non può essere facile. Invece il governo rosso-giallo vuole regalare la cittadinanza agli stranieri. A tutti. Senza distinzione tra chi se lo è meritato e chi è qui per chissà quale motivo».

Lo afferma Fratelli d’Italia e come in tutta la penisola, anche a Termoli, ieri e oggi raccolta firme contro la legge Boldrini.

«E se domani gli integralisti islamici diventassero maggioranza grazie alla "cittadinanza facile"? Verrebbero cambiate le leggi e avremmo tanti nuovi "italiani" pronti a votare provvedimenti figli della loro "cultura".

Sareste disposte a indossare, e a far indossare alle vostre figlie, mogli, sorelle, il burqa? Perché è questo quello che ci aspetta. Questa proposta è criminale ed è figlia della volontà del governo più a sinistra della storia di crearsi nuovi elettori. Proprio così: gli italiani non li vogliono e non li votano? E allora pensano bene di "creare" nuovi italiani da cui farsi votare. Saremo sempre contro lo "Ius soli", lo "Ius culturae" e tutte quelle proposte che servono solo a distruggere la nostra identità, la nostra storia e la nostra sovranità».

Ma come è andata la sottoscrizione in piazza Monumento?

Ce lo dice Luciano Paduano, responsabile organizzativo del partito in Molise.

«Ottima la soddisfazione di Fratelli d'Italia qui a Termoli per la raccolta delle firme contro la legge Boldrini, la cittadinanza Italiana non si regala ed è stato questo il quesito che abbiamo posto ai cittadini. Prossimamente faremo anche una raccolta di firme vicino le chiese, il crocifisso nelle scuole non si tocca e vediamo quanta gente e d'accordo con noi di Fratelli d'Italia».