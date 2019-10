TERMOLI. I quattro consiglieri di opposizione dem, eletti nei gruppi Pd e Vota per Te, assieme alla commissaria di circolo Maricetta Chimisso, stamani nella angusta sala riservata alle minoranze, per dire no ai disagi sofferti dai disabili e dagli invalidi a Termoli dal primo ottobre. Infatti, per disposizione della Gtm, come annunciato a metà settembre, l’azienda che gestisce in regime di prorogatio il trasporto pubblico locale non riconosce più le cosiddette tessere di libera circolazione.

L’ex sindaco Angelo Sbrocca, Manuela Vigilante, Andrea Casolino e Oscar Scurti propongono di attingere anche ai gettoni di presenza di tutti i consiglieri per risolvere l’inghippo.