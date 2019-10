Turnover ai vertici della Lega, Jari Colla prende il posto di Luigi Mazzuto in Molise

ROMA. «La Lega cresce in tutta Italia e anche in Molise: per rendere ancora più efficace l’azione del partito è stato nominato responsabile regionale il deputato Jari Colla. Luigi Mazzuto continuerà a svolgere il ruolo di assessore regionale a Politiche della famiglia, giovanili e di parità, politiche del lavoro, politiche sociali, terzo settore, politiche per l’immigrazione e tutela dei consumatori». Si legge in una nota.

«Grazie a Mazzuto -dice Matteo Salvini in una nota- per il grande impegno di questi anni e per i risultati che ha ottenuto e continuerà ad ottenere come assessore regionale. Buon lavoro a Jari Colla: la Lega cresce, il nostro obiettivo è migliorare sempre di più».