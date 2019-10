CAMPOBASSO. Tutti riuniti in prefettura a Campobasso per la firma del Cis Molise col premier Giuseppe Conte.

Il relativo Tavolo istituzionale si è insediato a Palazzo Chigi a maggio. Compito del Tavolo, presieduto dal Presidente Conte e composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti, di Invitalia, della Regione Molise, delle Province, dei Comuni di Campobasso ed Isernia, valutare il fabbisogno espresso dal territorio attraverso i numerosi progetti proposti, elaborare le strategie per attuare il programma di sviluppo, coordinare tutte le azioni e mettere in campo le necessarie misure di accelerazione.

I progetti, proposti da comuni, associazioni, imprese, consorzi, riguardano tra l’altro il potenziamento della rete viaria, la valorizzazione del turismo, dei beni culturali e delle risorse naturali.

A luglio, durante la terza riunione del Tavolo, sono stati presentati i progetti immediatamente realizzabili che verranno avviati con i 220 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione e deliberati dal Cipe. Ben 36 stakeholders: trenta comuni del Molise tra cui i due capoluoghi, le Province di Campobasso e Isernia, due associazioni e l’Università del Molise sono tra quanti hanno proposto gli interventi.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) è lo strumento individuato dal Governo per accelerare la realizzazione di progetti strategici, tra loro funzionalmente connessi, di valorizzazione di quei territori della penisola deficitari sul versante della dotazione infrastrutturale e delle dinamiche dello sviluppo.

In sintesi, il Cis è un intervento normativo che accelera, moltiplica, rende convergenti le esigenze della domanda del territorio con l’offerta di sviluppo. Rientrano in tale ambito i progetti di infrastrutturazione, sviluppo economico, produttivo e imprenditoriale, turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, ambiente, occupazione e inclusione sociale.

"Le zone disagiate hanno bisogno di uno stimolo, di un intervento anche del Governo centrale. Bisogna fare sistema. In questo sistema sono coinvolti tutti gli attori pubblici, a partire dalla Presidenza del Consiglio, dal Governo, dagli Enti locali, ma anche quelli privati, in sinergia" ha dichiarato il Presidente Conte in occasione della presentazione dei Contratti istituzionali di Sviluppo a Campobasso lo scorso febbraio. "La Presidenza del Consiglio ha la funzione di stimolare progetti locali, radicati sul territorio, sostenibili, per incrementare la crescita economica e lo sviluppo sociale del territorio".