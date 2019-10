«Cinque stelle, 10 anni e tanti progetti da realizzare insieme»

TERMOLI. Il MoVimento 5 Stelle vuole celebrare il suo decimo compleanno con la carica e l’entusiasmo del primo giorno, ma anche con un bagaglio di esperienza maturata e obiettivi raggiunti che ci fa guardare al futuro con fiducia e ottimismo.

«Guardando indietro, è incredibile pensare a quanti passi in avanti abbiamo fatto: semplici cittadini che entrano nelle istituzioni per cambiarle e passo dopo passo portano a casa risultati impensabili.

Sono stati anni bellissimi di lotta e di conquiste, resi possibili solo grazie a una comunità che si è riconosciuta intorno a valori condivisi e che ha lavorato esclusivamente per gli obiettivi comuni.

L’appuntamento è per il 12 e il 13 ottobre a Napoli presso la Mostra D’Oltremare. Saranno due giorni di festa, ricchi di spunti e idee per il futuro».

Il Movimento 5 Stelle Termoli e Basso Molise, in concerto con i gruppi di Vasto e Lanciano, sono in viaggio per Napoli, direzione Mostra D’Oltremare, in vista di Italia 5 Stelle. I nostri portavoce Antonio Bovio, Ippazio Stamerra e Daniela Decaro, interverranno questo pomeriggio sotto il Gazebo Molise, trattando di ambiente, con particolare attenzione al plastic free.