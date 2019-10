Toma: «Il centrodestra deve restare coeso e unito, solo così si vince»

MILANO. “Il centrodestra deve rimanere unito. Io nella mia regione lavoro quotidianamente per mantenere l’unità della coalizione e per lavorare bene con tutti gli alleati. Stiamo facendo un grande lavoro nel territorio, i cittadini sono contenti del nostro operato, ci sostengono e continueremo con grande entusiasmo”.



Lo ha detto Donato Toma, presidente della Regione Molise, intervenendo a “IdeeItalia”, la due giorni di incontri e dibattiti organizzata da Forza Italia a Milano.

“Io ho vinto in Molise solo perché ho avuto dietro una coalizione unita e coesa. E tutti devono avere come punto di riferimento il leader del proprio partito. Il mio è Silvio Berlusconi, e quindi lavoro quotidianamente per il bene di Forza Italia, all’interno del centrodestra”.