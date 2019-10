TERMOLI. Secondo giorno consecutivo per i grillini termolesi a Napoli. L’Italia a 5 Stelle, nel decennale della nascita del Movimento, si chiama “Io sono futuro”.

«Anche oggi siamo a Napoli, per la seconda giornata di Italia 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle Termoli e i suoi portavoce Comunali sono impegnati nel gazebo riservato alla nostra Regione, nellespecifiche Agorà a tema, su argomenti di enorme interesse per i Cittadini Molisani. Bellissimo intervento sabato di Beppe, Conte e Di Maio a fine serata all’arena, dove hanno confermato il cambiamento in atto del MoVimento. Oggi alle 16 l’intervento del capo politico Di Maio, dove ha dato nuove linee guide a tutti portavoce ed attivisti».