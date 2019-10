Edifici senza barriere architettoniche, ritardi sui contributi ai privati

TERMOLI. I consiglieri dei gruppi consiliari Pd e VotaxteE hanno protocollato questa mattina un’interrogazione al Sindaco per conoscere le ragioni per cui ancora non vengono erogati, in favore dei soggetti privati richiedenti, gli importi loro spettanti per i lavori eseguiti per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, secondo quanto previsto dalla legge n. 13/89, pur avendo già il Comune ricevuto il relativo finanziamento dalla Regione Molise. Di seguito il testo dell’interrogazione:

“ Ill.mo Sindaco del Comune di Termoli Ing. Francesco Roberti, Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale di Termoli Avv. Michele Marone

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA OGGETTO: FINANZIAMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – LEGGE 13/89

Premesso che

La legge n. 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

la Regione Molise, con propria deliberazione di Giunta, ha proceduto ad una variazione del Bilancio 2018-2020 al fine di stanziare circa 520.000 euro per sostenere gli interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche da parte dei soggetti privati, stanziamento destinato a coprire le annualità pregresse dal 2002 al 2007;

il Comune di Termoli ha già ricevuto dalla Regione Molise, dal mese di luglio 2019, le somme destinate a coprire le richieste di rimborso avanzate dai privati per un importo di circa 43.000 euro;

che, ad oggi, i privati non hanno ancora ricevuto dal Comune i rimborsi loro spettanti per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche già eseguiti.

In conseguenza si interroga il sindaco per conoscere

Le ragioni per cui i predetti pagamenti, in favore dei soggetti richiedenti, non sono stati ancora predisposti, nonostante la disponibilità delle somme, ed i tempi con cui gli stessi verranno effettuati.