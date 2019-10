TERMOLI. Il Consiglio comunale di Termoli approva all’unanimità dei presenti (l’unico a uscire dall’aula prima del voto è stato Andrea Casolino, al centro di uno battibecco col presidente Michele Marone a inizio seduta) l’ordine del giorno con cui impegna sindaco e giunta a svegliare – è il caso di dire – sia la Regione Molise che organi nazionali, affinché si possa garantire un futuro lavorativo fino alla pensione agli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise. Tesa, ma non tesissima la seduta di assise civica chiusa dal primo cittadino Francesco Roberti con un attacco frontale al Cosib, nel cui perimetro sorgono i resti dello stabilimento saccarifero, definendo la governance consortile incapace al costo di migliaia e migliaia di euro.

Una coda velenosa, politicamente parlando, col primo cittadino pronto a portare anche questa croce. Il dibattito è stato preceduto dall’intervento degli ex dipendenti Francesco Milazzo e Angelo Colella, che ricostruendo la vicenda hanno tuonato contro la politica regionale, definendosi “Giovani per la pensione e vecchi per il lavoro”, con chi ha dovuto rinunciare a mandare i figli all’Università. Dal primo novembre addio agli ammortizzatori sociali e così quel bando fantomatico, ma avversato e osservato dai più, resta al palo anche l’unico spiraglio. Successivamente Marone ha reso nota una missiva di Sbrocca, assente per motivi di lavoro. Rompighiaccio del dibattito, davanti a consiglieri regionali (Fontana), provinciali (D’Angelo) e senatori (Ortis) è stato il primo firmatario Nick Di Michele. Una vera arringa quella del portavoce pentastellato, seguito dalla collega Decaro e dalla Stumpo. In minoranza parola anche alla Vigilante, mentre in maggioranza intervenuti Montano, De Guglielmo, Di Brino, Aufiero e Sabella.