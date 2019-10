Punto nascita, Venittelli ha chiesto incontro urgente al Ministro Speranza

TERMOLI. Non si ferma l’azione dell’avvocato Laura Venittelli, dirigente nazionale dem. Dopo aver perorato la causa delle 13 mamme sia al Tar che al Consiglio di Stato e aver attaccato a viso aperto il governatore Toma, la Venittelli si è rivolta all’ex collega parlamentare Roberto Speranza, con cui ha condiviso in parte nel gruppo dem la scorsa legislatura alla Camera dei deputati, chiedendo un incontro sul Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

«Da avvocato ed ex parlamentare ho patrocinato, nell'interesse del mio territorio ed a sostegno del comitato di donne in stato di gravidanza, il giudizio davanti al Tar Molise e , per la sola sospensiva, davanti al Consiglio di Stato ,per contrastare la chiusura del punto nascita di Termoli disposta dal Commissario ad Acta e Direttore dell'Azienda Sanitaria – scrive la Venittelli - sia il Tar Molise che il Consiglio di Stato hanno annullato il provvedimento di chiusura del Commissario ad Acta e del direttore generale, ritenendo che i provvedimenti sono stati ispirati alla limitata disponibilità di personale medico, personale ridotto nel tempo per effetto dei pensionamenti e mai ripristinato a causa delblocco del turnover cui la Regione è stata sottoposta per effetto del commissariamento.

Tar e Consiglio di Stato hanno sospeso la chiusura ritenendo che, in assenza di altre strutture sanitarie limitrofe, il Punto nascita di Termoli rappresenta un presidio di salute anche alla luce della presenza massiva di turisti durante la stagione estiva. L'udienza di merito è stata rinviata al giorno 8 aprile 2020 al fine di verificare "le azioni messe in campo" dalla struttura commissariale per recuperare medici e personale sanitario. Ora, nonostanteil pronunciamento del Tar Molise e del Consiglio di Stato , che in maniera chiara hanno ribadito che la chiusura del punto nascita di Termoli mette a rischio le puerpere ed i nascituri per assenza di altre strutture, soprattutto in casi emergenziali, occorre che il punto nascita di Termoli venga tutelato anche a livello di programmazione sanitaria, per evitare che una eventuale soppressione possa rappresentare un vulnus per la salute dei cittadini». La Venittelli così chiede incontro al più presto, al fine di poter rappresentare le ragioni del territorio e dei comitati - anche con loro rappresentanza - se del caso.