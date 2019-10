Montenero di Bisaccia, il Pd apre al dialogo con minoranze e cittadini

MONTENERO DI BISACCIA. Il circolo Pd di Montenero di Bisaccia, dopo un confronto tra tesserati, ritiene opportuno comunicare, e ribadire, la sua più totale apertura ad ogni forma di dialogo costruttivo con le minoranze consiliari e i cittadini tutti.

«Si conviene con il capogruppo “Costruiamo il Futuro” Nicola Palombo riguardo il mettere in campo un gruppo che lavori per aumentare la partecipazione democratica e creare condizioni per un futuro diverso, come si sostiene tra le altre ragioni.

Si ritiene al contempo che per virare in maniera risolutiva e rilanciare un paese dopo dieci anni di sciagurate scelte amministrative in tutti i compartimenti si ha bisogno delle energie, delle esperienze e delle idee di quanti più vogliano aderire ad un cambiamento serio di forte discontinuità. Il circolo, insieme al rinnovato direttivo, si è già messo in discussione lasciandosi alle spalle personalismi ed avviando già da tempo un dialogo, privo di imposizioni, con i cittadini ed i loro rappresentanti di minoranza in consiglio comunale nonché forze politiche che condividono la nostra stessa visione e progettualità.

Contribuiremo in idee e sostanza alla futura lista civica che andrà ad amministrare il Comune ed i suoi cittadini già assuefatti e rassegnati al pensiero che il treno di un futuro migliore é ormai passato. Per il dovere di creare nuovi processi virtuosi, come sostenuto dal consigliere di minoranza Palombo che parla a nome di un gruppo, ma anche se solo parlasse a titolo personale, lo invitiamo, come già accaduto il 16 luglio c.a. durante l’incontro dal circolo voluto nel quale si proponeva già l’idea di esplorare un progetto condiviso ampio, a mettere da parte i personalismi ed associarsi, o anche semplicemente iniziare a dialogare, ad un esistente gruppo cittadino, a cui stiamo dando fiducia e viceversa, che si sta impegnando a trovare soluzioni amministrative future nei vari settori per il nostro Comune. Negli anni si possono creare attriti e contrasti tra persone ma per il bene della cittadinanza bisogna superarli e mettersi al servizio del Comune e della sua comunità. In un paese che chiede ed ha bisogno di percepire unione e collaborazione nonché, concordiamo, rinnovamento auspichiamo di vederci fianco a fianco, ma senza imposizioni di alcun genere, a sostegno del futuro candidato sindaco della unitaria lista di opposizione all’attuale amministrazione che tutto è all’infuori dall’essere pronta a fare i bagagli e salutare cordialmente i cittadini di Montenero di Bisaccia.

Dal detto che recita “Se il giovane sapesse e se il vecchio potesse, non c’è cosa che non si facesse” reputiamo dannoso e fuori logica, ripetiamo, privarsi di cittadini che con la loro esperienza vogliono contribuire a porre fine ad una esperienza amministrativa durata due lustri che troppo ha lacerato questo paese, come noi riteniamo. Ci stiamo impegnando seriamente nell’individuare per poi proporre, senza imposizione alcuna, una figura capolista seria e competente che possa amministrare con il metodo della diligenza del buon padre di famiglia o, perché no, con il metodo della diligenza della buona madre di famiglia.

La nota è stata diffusa dal segretario di circolo Francesco Borgia.