Prodotti a km zero e orti sociali urbani, la Lega sul territorio

TERMOLI. Il gruppo consiliare della Lega al comune di Termoli si fa promotore dell'iniziativa "Prodotti a km 0".

In particolare nella seduta di commissione del 27 settembre scorso è stata valutata l'opportunità di individuare un'area comunale da destinare alla commercializzazione diretta di prodotti ortofrutticoli da parte degli agricoltori e in favore dei consumatori finali.

I consiglieri di maggioranza della Lega, Annibale Ciarniello (capogruppo), Bruno Fraraccio e Pino Nuozzi, promuovono a valorizzazione della provenienza e della tipicità dei prodotti locali oltre che alla difesa di un settore che da sempre è stato volano dell'economia bassomolisana, ma ormai da tempo dimenticato dalle istituzioni.

Il sindaco ha mostrato interesse a questa iniziativa in seguito alla trasmissione del relativo verbale di commissione consiliare.

Interessante sarebbe, come venuto fuori in commissione, riprendere il progetto degli Orti Urbani per autoconsumo; iniziativa nata con l'amministrazione Di Brino che avrebbe avuto notevoli vantaggi sia in termini di pulizia di aree comunali lasciate all'abbandono a costo zero per l'ente, sia una innegabile utilità del cittadino che ne trarrebbe vantaggi evidenti con la coltivazione dei relativi terreni.