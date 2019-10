Via delle Lampare, Ferrazzano replica: «I lavori in corso sono stati comunicati»

TERMOLI. In merito a quanto riportato nell’articolo di oggi intitolato “Via delle Lampare, non si lascia una strada così”, l'assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano ritiene «doveroso precisare che il 24 ottobre la Crea Gestioni ha effettuato in via delle Lampare un intervento di riparazione di alcune tubazioni dell’acqua potabile. Il tutto è stato anticipatamente comunicato, così come si evince chiaramente dalla foto della cartellonistica posizionata in loco dalla ditta esecutrice dei lavori. Il ripristino definitivo delle aree interessate dagli scavi, sarà effettuato lunedì prossimo, salvo imprevisti. Posto ciò, appare alquanto ingiustificata e fuori luogo la segnalazione inoltrata al vostro giornale, dato che dalla stessa sembrerebbe che i soggetti preposti e il Comune di Termoli in primis, abbiano operato in via delle Lampare con imperizia ed incuria.

Al riguardo, si coglie occasione per sottolineare che l’amministrazione sta attuando sul territorio comunale un’articolata azione volta alla sistemazione sistematica e puntuale delle varie criticità segnalate dai cittadini. A questo, si aggiunge inoltre che il Comune verifica regolarmente che i lavori effettuati dalle ditte sui sottoservizi (gas, energia elettrica, acqua, fognature ecc...) abbiano ricevuto le dovute autorizzazioni riservandosi, in caso di mancanza, di applicare i dovuti provvedimenti sanzionatori.

Pertanto, si coglie occasione per invitare la cittadinanza tutta a voler inoltrare le segnalazioni direttamente alla segreteria dell’ufficio tecnico, esimendosi se non vi sono i presupposti, dal voler dare diffusione di informazioni che sui social e sulla stampa, finiscono per creare un’immagine dell’amministrazione comunale distorta e denigratoria del relativo ed effettivo operato».