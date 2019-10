TERMOLI. Presenza ormai consolidata, anche in questo autunno, per il Movimento 5 Stelle di Termoli, che nella posizione strategica tra via Adriatica e corso Nazionale, ha allestito ieri sera un gazebo per la distribuzione del cosiddetto “Libretto Giallo” del moVimento 5 Stelle al Governo.

Un opuscolo dato alle stampe in occasione della manifestazione Italia 5 Stelle di due settimane fa a Napoli.

«Dentro questo libretto troverai i più importanti risultati che abbiamo portato a casa in questi mesi al Governo e gli obiettivi che trasformeremo in realtà entro i prossimi 3 anni. Conservalo per spuntare i risultati mano a mano che li otterremo fino a che non li avremo fatti tutti».

Infatti, aprendo la brochure si trovano nelle due facciate centrali si trovano decine e decine di obiettivi, alcuni già listati, altri da conseguire.

Al gazebo a 5 Stelle di Termoli presenti, almeno durante la nostra visita, i portavoce comunali in Consiglio Nick Di Michele (capogruppo) e Ippazio Stamerra nonché il consigliere regionale Valerio Fontana.