«Con Bianconi sconfitta annunciata», parla l'umbro-termolese dem Rifeo Campanella

TERMOLI. La vittoria a valanga del centrodestra in Umbria è stata commentata ufficialmente per primo dal Governatore Donato Toma, che ha fatto le congratulazioni alla sua collega Donatella Tesei.

Per capire meglio da vicino le dinamiche del voto che ha rovesciato la storia politica della regione centrale senza costa, alle prese con lo scandalo sanità che ha rottamato il Governo precedente e una difficile ricostruzione post sisma, abbiamo chiesto lumi a un perugino che risiede a Termoli e che milita nel Pd, Rifeo Campanella.

Per motivi personali, Campanella ha vissuto la campagna elettorale proprio in Umbria.

«Penso che non vada bene. Qui la gente di destra non ha votato per la Tesei ma per Salvini e la Meloni». Questo ci diceva ieri, a urne aperte.

«La situazione è chiara, Salvini in Italia domina perché è capacissimo a elencare i problemi, molto meno a trovare soluzioni. In Umbria ancora peggio dopo il casino combinato da Bocci, segretario del Pd umbro con le raccomandazioni nei concorsi per la Sanità pubblica. Altro casino lo ha combinato Renzi. In Umbria erano stati eletti 2 deputati e 2 senatori, tutti di area renziana. I due senatori sono andati in Italia Viva, che però potrebbero incidere poco sul risultato perché ambedue era stati eletti nel listino i due deputati sono rimasti con il piede in due staffe. La mia opinione è che stravince la destra».

Beh, ha avuto ragione, certamente. E stamani ci ha offerto la sua analisi postuma.

«In Umbria si è votato in una condizione incredibile: i tre candidati erano tutti di destra (compreso Vincenzo Bianconi? ndr), l'alleanza col Movimento 5 Stelle era mal vista dal gruppo renziano. La giunta Marini era caduta per le denunce dei grillini, i 2 deputati e i 2 senatori erano espressione renziana, il segretario Pd, Bocci è espressione renziana e tu pensi che i renziani abbiano fatto votare Bianconi? Assolutamente no. Bocci è andato ai domiciliari per colpa del M5S, lui è persona molto influente, non penserai che abbia fatto votare per chi fatto finire in quel modo?»