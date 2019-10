TERMOLI. Torna d’attualità il progetto delle donne dem e questa mattina nella saletta delle minoranze è stata presentata la manifestazione di domani pomeriggio, la conferenza regionale, presso i locali de ‘La Vida’ dalle ore 18, per la costituzione dell’assemblea regionale delle donne. La riunione avrà come ordine del giorno l’elezionedelle portavoce della conferenza nazionale delle donne democratiche. L'assemblea dì mercoledì si arricchirà, inoltre, del contributo di Giovanna Ahmad, dell’Istituto Curdo. Sarà l’occasione per riflettere e dibattere dell’invasione turca contro i Curdi e del ruolo fondamentale che il popolo curdo, e le donne curde in particolare, giocano nella lotta al terrorismo islamico.