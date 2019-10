Scambio turistico-sanitario, prende corpo l'idea del gemellaggio con Abano Terme

TERMOLI. Può apparire anche come un favorevole gioco di parole, ossia Terme e Termoli. Dopo il lancio dell'idea, corredata dalle istanze ufficiali, prende contatto e corpo l'idea di un gemellaggio tra la nostra città e Abano Terme, appunto.

Il sindaco Federico Barbierato ha avuto il piacere di incontrare presso gli uffici comunali il consigliere comunale di Termoli Francesco Rinaldi, per un incontro istituzionale tra Amministrazioni comunali.

Il consigliere Rinaldi ha avuto modo di esporre al sindaco il patrimonio culturale, artistico nonché naturale della città di Termoli offre e l’eventuale possibilità di intavolare un protocollo d’Intesa tra la città molisana e il Comune di Abano Terme per instaurare progetti sul piano commerciale e turistico.

Proprio su questi due ultimi punti si è incentrato il confronto. Abano Terme è famosa per le capacità curative e rigenerative delle acque e dei fanghi, 25° comune in Italia per presenze turistiche ed è stata scelta dal Comune di Termoli come esempio da seguire e come modello da cui attingere per arricchire e migliorare l’offerta turistica e ricettiva del territorio di Termoli.

Il tema dello scambio turistico-sanitario è stato affrontato e approfondito, ipotizzando la possibilità di far conoscere, appunto, le specificità curative del territorio aponense ai cittadini di Termoli che vorranno conoscerli e usufruirne.