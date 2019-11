Legge quadro sulla sicurezza scolastica, Testamento: «Una priorità per il nostro Paese» Copyright: Rosalba Testamento

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati Luigi Gallo ha preso parte alla Cerimonia commemorativa delle vittime del crollo della Scuola Francesco Jovine di San Giuliano di Puglia, avvenuto il 31 ottobre 2002 a causa del terremoto che colpi' la provincia di Campobasso.

In quell'occasione persero la vita 27 bambini e un insegnante.

In merito Gallo ha dichiarato: "Io, che sono primo firmatario della legge quadro sulla sicurezza scolastica porto qui il mio impegno e quello dei colleghi presenti in questa battaglia, che ha l'obiettivo di prevenire simili tragedie e rendere finalmente sicuri gli edifici in cui i nostri bambini passano gran parte della loro vita.

Tra qualche settimana partiranno i lavori su questa proposta di legge e tra i primi ad essere invitati saranno i membri del Comitato che, in questi anni, hanno trasformato il loro lutto in una battaglia di giustizia".

Rosa Alba Testamento, deputata commissione Cultura ha aggiunto "Questa legge rappresenta una priorita' importante per il Paese alla luce dei rischi potenziali e di tutti gli edifici fatiscenti che ancora persistono nei nostri territori, e sara' solo con questo impegno che onoreremo il ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita in simili tragedie".

Presente all'incontro anche il presidente del Comitato vittime della scuola elementare San giuliano di Puglia, Antonio Morelli. Comitato che nelle prossime settimane verrà ricevuto in audizione proprio da Luigi Gallo per discutere di questa importantissima legge.