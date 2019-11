Concorsi e Punto nascita, «nulla si muove»: la Venittelli incalza il Ministro Speranza

TERMOLI. La dirigente nazionale dem Laura Venittelli ha di nuovo scritto al Ministro alla Salute Roberto Speranza, nel giro di appena dieci giorni dalla precedente missiva. «Con precedente mia del 18 ottobre 2019 ho chiesto un incontro urgente al fine di poter rappresentare il gravissimo vulnus presente nella Regione Molise in materia di Sanità pubblica. Le ho inviato le ordinanze del Tar Molise e del Consiglio di Stato che sospendono - tra i pochissimi casi in Italia- la chiusura del punto nascita di Termoli, risultato chesi è riusciti ad ottenereper assenza di strutture ospedaliere limitrofe a Termoli e che possano garantire la sicurezza delle donne in stato di gravidanza e dei nascituri nelle situazioni emergenziali.

A tutt'oggi, nonostante la sospensione del provvedimento di chiusura dei due importanti organi giudiziari, "nulla" si muove. Le procedure concorsuali per acquisire nuovo personale medico, seppur bandite, non vanno avanti per mancanza di nomina dei componenti la commissione giudicatrice. Eppure qui i bimbi continuano a nascere (il bacino di utenza può superare con facilità i 500 parti). Nel nuovo Pos, in discussione sui tavoli tecnici romani, il Punto Nascita di Termoli è stato praticamente cancellato e ciò nonostante il palese rischio alla salute, ripeto, di puerpere e nascituri. Il vulnus sulla questione sanità raggiunge l'apice nella rete delle patologie tempo-dipendenti. Infatti, mentre siamo coperti con il pubblico per la rete dell'infarto, siamo costretti a rivolgerci al privato (Neuromed di Pozzilli, distante dalla costa adriatica - e da Termoli-circa 130 km percorribili solo con strade disagiate).