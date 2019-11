«Militari italiani e donne curde: guerrieri della pace»

CAMPOBASSO. L'attentato sarebbe avvenuto intorno alle 11 locali, mentre i soldati italiani erano di ritorno da un’operazione di addestramento dei Peshmerga curdi contro l’Isis. Nel 2003 a Nassiriya le forze militari italiane erano impegnate nella missione “Antica Babilonia”, un’operazione di peacekeeping che aveva come obiettivi: il mantenimento dell’ordine pubblico, l’addestramento delle forze di polizia del posto, la gestione dell’aeroporto e gli aiuti umanitari da portare alla popolazione.

Anche Le "guerriere" curde in questi giorni hanno fronteggiato l'offensiva dell'esercito turco che ha invaso Rojava, la provincia a nord della Siria. Sono diventate il simbolo della resistenza, della lotta per la libertà e anche per la difesa dei diritti conquistati dalle donne. Sono state definite “guerriere della pace”,proprio come i nostri eroi italiani. Tutti insieme resistono ad una lotta lunga ed estenuante per una pace che sembra ormai un’utopia. L’Iraq è un Paese tutt’altro che pacificato, l’attentato ai militari italiani ne è una inquietante conferma.

Come donne democratiche Molisane esprimiamo sostegno a queste eccezionali donne e vicinanza e solidarietà ai nostri militari italiani, eroi che ogni giorno rischiano la loro vita, per arginare e fermare l’azione terroristica dell’Isis.