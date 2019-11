Progetti a Rio Vivo, interviene il vice sindaco Enzo Ferrazzano

TERMOLI. Pronta la replica del vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Ferrazzano, rispetto all'intervento di Pino D'Erminio sul doppio investimento finanziario a Rio Vivo.

«Le informazioni riportate nell’articolo in merito al progetto di “Recupero e valorizzazione del litorale sud Rio Vivo” non sono corrette in quanto si riferiscono alle previsioni preliminari quasi del tutto superate nell’ambito delle successive fasi progettuali.

Riguardo al menzionato documento di valutazione di incidenza ambientale, si invita il sig. D’Erminio ad approfondirne meglio i contenuti, prendendo atto che tale elaborato, regolarmente depositato presso la segreteria generale del Comune di Termoli (Avviso di deposito del 30/08/2019 reg. 3749/2019), non è stato oggetto di alcuna osservazione da parte dei soggetti a vario titolo interessati.

Per quel che riguarda invece quanto riferito nell’articolo relativamente ai “circa 40.000 euro già spesi per la progettazione e valutazione d’incidenza ambientale”, si evidenzia che tale somma, essendo destinata oltre che alla progettazionedelle opere anche alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo, non può essere stata “già spesa” posto che i lavori non sono stati appaltati e tantomeno sono stati eseguiti.

Infine, non si capisce sulla base di quale riscontro e di quale competenza tecnica il signor D’Erminio afferma che il progetto di recupero e valorizzazione del litorale di Rio Vivo non sia compatibile con l’intervento di realizzazione della ciclovia adriatica, dato che le soluzioni tecniche di dettaglio che renderebbero conciliabili il percorso pedonale con quello ciclabile (perfettamente compatibili per definizione – ndr), saranno definite nel dettaglio in occasione della redazione della progettazione esecutiva delle opere.

Per quanto detto sopra si invita, per il futuro, a voler valutare meglio tutti gli aspetti di ciò che si asserisce e che si pretende di darvi pubblicità attraverso gli organi di stampa, onde evitare di creare confusione e fare disinformazione su argomenti che possono risultare per il signor D’Erminio di difficile comprensione».