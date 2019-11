«Non vogliamo la cementificazione del Parco», Rete della Sinistra in campo

TERMOLI. Rete della Sinistra Termoli e Termoli per il Bene Comune in campo per contrastare il progetto sul trasporto pubblico a Termoli: «Sì all'affidamento in appalto, No alla concessione in Finanza di Progetto ed alla Cementificazione del Parco Comunale».

La consigliera comunale Marcella Stumpo e gli attivisti locali hanno allestito sabato sera un gazebo sul Corso nazionale con stampe, fotografie e volantini, con cui mettere al corrente la popolazione – dal proprio punto di vista – di quella che viene considerata un’altra opera discutibile.

Viene contrastata la cessione per 20 anni del parco in mano al privato.

«La concessione in finanza di progetto è inammissibile. Ci devono essere investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico. Invece gli investimenti previsti non sono tali o sono irrisori rispetto ai ricavi attesi. Investimenti dichiarati (in 10 anni): 7,6 milioni. Investimenti effettivamente relativi alla mobilità: 1 milione. Ricavi complessivi da tutte le concessioni (in 20 anni): 71,2 milioni. Ci deve essere il rischio operativo del concessionario; cioè la maggior parte dei ricavi deve derivare dalla vendita dei servizi ed i contributi pubblici non devono superare il 49% dell'investimento. Invece i corrispettivi pagati dal Comune coprono il 66% dei ricavi ed il 77% dell'investimento.

La scelta di realizzare questa finanza di progetto è figlia della giunta Sbrocca, che l'ha approvata, con delibera n. 68 del 18 marzo 2019, ed ha incaricato le strutture tecniche di avviare la relativa gara, che è stata indetta il 3 aprile 2019, dunque prima delle elezioni comunali del 26 maggio 2019.

La giunta Roberti deve decidere se intende porsi in continuità con la precedente amministrazione - nonostante l'illegittimità del procedimento avviato ed il danno che esso causerebbe ai cittadini - oppure se intende tutelare gli interessi dei termolesi, revocando la finanza di progetto ed indicendo in tempi brevi la gara d'appalto per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico a Termoli».