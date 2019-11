Partito democratico, ritorna in sella Pasquale Marcantonio

GUGLIONESI. Domenica 10 novembre, presso la sezione del Pd di Guglionesi, si è svolto il congresso per la nomina del nuovo segretario.

All’unanimità, dopo l’assemblea, il più eletto è stato Pasquale Marcantonio.

Una volontà che gli iscritti della sezione volevano da un po’ di tempo. Una figura nuova per la sezione del partito, si erano impegnati a trovare figure nuove ma dopo varie consultazioni, molti hanno preferito tornare un po’ alle origini. Dare ai più anziani i ruoli fondamentali e ciascuno di loro è affiancato da un giovane che, immediatamente dopo, ne prenderà il posto. Una scelta di crescita in controtendenza con le ultime gestioni.

Tornare alle origini, dicevamo, tornare a colui che ci aveva messo la faccia, sempre, nel bene e nel male. ‘’Il ruolo da segretario, io l’ho ricoperto ai tempi della Ds- ha sottolineato Marcantonio- anche se quando si torna è sempre un po’imbarazzante. Tornare a fare il segretario significa sacrificio e presa d’atto della situazione. Basti pensare che noi, a livello locale, governiamo. Il sindaco Bellotti è un tesserato del Pd e insieme a lui altri quattro della maggioranza. Quindi è giusto dare un supporto’’.

Mettere la faccia in un periodo particolare, con le varie scissioni e le varie coalizioni. Aver perso le elezioni, ma esser tornati a governare con i 5 stelle. Renzi che decide di scindere dal Pd creando Italia Viva. Che ripercussioni possono avere tutte queste ‘’stranezze’’ per i circoli locali?

‘’E’una presa di posizione forte. E’ una presa di responsabilità sia a livello nazionale che locale. Il Pd si sacrifica sempre. Anche in questo caso, secondo me. Io sono il primo che non era stato d’accordo con il governo giallo-verde, e visto che non c’erano più soluzioni, si è chiamato in aiuto il Pd per dare supporto e per risollevare le sorti dell’Italia. Io non ci credevo all’inizio ma ad oggi posso affermare che hanno fatto bene. Però, il Pd si è sacrificato a livello nazionale. Non è un momento facile per l’Italia ma anche per i comuni. Sono sempre stato pro Renzi ma il partito non è stato carino con i circoli. Ha cercato di chiuderli. I circoli non sono come quelli di una volta, ma bisogna incentivarli, creare cose nuove. L’ho sempre sostenuto ma, in questo momento, questa manovra non doveva assolutamente farla. Lui doveva crederci e doveva continuare a stare nel Pd, dietro le quinte. Credo nella lealtà di Renzi ma credo che non sia il momento giusto di creare questo nuovo partito”.

Tornare a organizzare momenti di aggregazione che siano essi di politica o di eventi culturali o di svago, questa è una delle idee del neo segretario Marcantonio. “Proprio oggi proporrò una serie di iniziative che mi piacerebbe venissero accettate. Proposte che vanno al di là della sola politica. Mi auguro che questa sede diventi circolo di aggregazione per giovani, come un tempo lo fu per gli anziani”.

Pasquale Marcantonio è un uomo che crede nella politica, nel senso più ampio del termine. Crede nei valori che questa ha, anche se i tempi non lo consentono, crede nella fiducia che gli iscritti di Guglionesi gli hanno dato e crede che si possa tornare ad essere un paese più unito, più compatto, senza stare a guardare il colore politico di appartenenza.

“Bisogna ritrovare il contatto con il cittadino perché spesso, quando si arriva al palazzo del governo, questo contatto viene meno. Bisogna tornare a parlare con i cittadini, riorganizzare la festa, organizzare dei dibattiti. E vorrei che si parlasse già delle prossime elezioni, vorrei che si creasse un gruppo di lavoro che parlasse delle prossime elezioni come se fosse un momento di riunione per la comunità. La comunità è molto divisa. Se non si fanno determinati discorsi di coesione, rischiamo di avere ancora più liste. Bisogna iniziare a lavorare sull’unione della comunità, sul ritornare a stare insieme come comunità e non come ‘io sono una lista e tu un’altra’. L’augurio che mi faccio è che io riesca a riallacciare i rapporti con gli altri gruppi presenti sul territorio”.

Si vuole ricandidare come primo cittadino?

“No, non credo nelle seconde possibilità. Ho già dato in passato alle regionali, ora lascio il posto ai giovani”.