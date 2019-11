TERMOLI. Procede spedito il confronto tra i 4 sindaci che costituiscono l’Autorità urbana, progetto che inquadra Termoli come ente capofila territoriale.

Questa mattina in sala giunta è stata convocata dal vice sindaco Vincenzo Ferrazzano un incontro coi sindaci di Campomarino Piero Donato Silvestri, di San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta e Mario Bellotti di Guglionei.

Al centro del rendez-vous il piano urbano di mobilità sostenibile.

Ferrazzano ha così introdotto i lavori a Termolionline: «L'area dell'Autorità urbana è preposta a sviluppare una strategia di sviluppo urbano sostenibile nei quattro comuni che comprendono come dicevamo Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo.

Oggi la nostra riunione riguarda il piano di mobilità sostenibile, cioè una forma del sistema di mobilità nei trasporti tra questi quattro comuni, sulla base di questa analisi territoriale e fabbisogni dei vari territori, verranno quindi avviati una serie di schemi d'investimenti finanziati con fondi del Por Molise per sviluppare i sistemi viari e incrementare il trasporto tra questi quattro comuni.

Naturalmente per il completamento dell'Iter, oggi abbiamo l'incontro coi quattro sindaci dei comuni dell'area urbana, dopo le decisioni prese a riguardo saranno sottoposte al vaglio del gruppo di maggioranza, dopodiché sarà portata in commissione per l'iter di approvazione, prima dell’approdo finale in Consiglio comunale».