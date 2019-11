«Senologia chiude perché lavorava troppo e aveva medici scomodi alla politica»

TERMOLI. Solidarietà dalla costa alla Pentria per la debacle della sanità pubblica molisana. E' quella della ex deputata dem e dirigente nazionale Pd Laura Venittelli.

«E così anche "Senologia" chiude. Chiude un servizio con due ottimi medici che operavano con la professionalità presente nelle grandi città. Chiude un servizio portato avanti da due professionisti "scomodi", scomodi a destra e a sinistra perché capaci, sempre, di dire la propria opinione senza necessità di andare dal politico di turno con il "cappello in mano". Chiude un servizio che contava 10 volte di più le prestazioni fatte a Campobasso (400 circa contro meno di 50), eppure a Campobasso il reparto resta... con meno numeri ma .. resta. I "numeri delle preatazioni" presi sempre come metodo per chiudere punti nascita, reparti ecc ecc ..questa volta hanno giocato contro i dottori Scarabeo e Rispoli. I due medici hanno lavorato troppo, hanno prodotto troppo, erano troppo bravi, ma scomodi... e nel frattempo la sanità regionale continua a sgretolarsi pur di salvare qualche "primariato" inutile».