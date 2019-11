TERMOLI. Il volto, forse impaurito, dell'ex presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini, un logo che raffigura un sedicente Ministero della Verità. Poi una frase: «Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi».

Non potrà passare inosservato, nemmeno alle forze dell'ordine, la serie di manifesti affissi a Colle Macchiuzzo, tra via delle Orchidee e via delle Rose.

Un clima politico che, dunque, nonostante i messaggi anti-odio delle Sardine, non scema di essere socialmente incandescente. Tanti i segnali che arrivano dal Paese e ora anche a Termoli.

"Pensa come vuoi, ma pensa come noi", il messaggio diffuso.