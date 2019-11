Roberti contrattacca: nessuno spostamento della stazione è stato deliberato

TERMOLI. Non ha tardato ad arrivare la replica del sindaco di Termoli, peraltro sintetica, sulla vicenda del raddoppio ferroviario, dopo la conferenza stampa di centrosinistra odierna.

«Né l'amministrazione comunale di Termoli tanto meno la Regione Molise hanno deliberato lo spostamento della stazione ferroviaria, in verità si chiederà a Rfi di eliminare dalla stazione di Termoli la parte dei binari utilizzati per la sosta e per la movimentazione dei treni merci, al fine di evitare, sia possibili incidenti rilevanti dovuti a 'rotture di carico', in caso di trasporto merci pericolose e sia i rumori di frenata dei treni merci. Dunque, differenziare il traffico passeggeri dal traffico merci, progettando un raccordo con il nucleo industriale e con il porto commerciale fuori dal centro abitato.