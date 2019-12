Audizione dei commissari sulla sanità, stabilite modalità e presenze

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha presieduto a termine della seduta del Consiglio regionale una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che ha discusso dell’organizzazione dei lavori dell’audizione dei Commissari straordinari per il rientro del deficit sanitario e della seduta monotematica dell’Assemblea sulla sanità, previste entrambe per il prossimo 10 dicembre, la prima la mattina, la seconda il pomeriggio. In particolare dopo aver ascoltato a riguardo i vari Capigruppo, il Presidente Micone ha disposto la presenza all’audizione dei rappresentanti dei Gruppi consiliari dei Commissari, degli organi di informazione e di due esponenti dei comitati civici che si occupano di sanità. “Ciò –ha detto il Presidente Micone- al fine dimostrare la volontà dell’Assemblea e dei sui componenti di svolgere questa attività di ascolto dei Commissari con la massima trasparenza e condivisione possibile, dovendo discutere di una tematica, come quella della strutturazione del sistema sanitario, che interessa tutti i cittadini molisani, oltre che il futuro dell’intera regione”. La Conferenza ha poi strutturato, sulla base delle proposte presentate dai vari Gruppi, l’ordine del giorno dei lavori della seduta pomeridiana sulla sanità.