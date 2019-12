Roberti: «Con Smargiassi scelto un professionista di provata esperienza»

CAMPOBASSO. Ha preso servizio lo scorso venerdì 30 novembre, nominato dal Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, il nuovo Segretario Generale dell’Ente, Avv. Michele Smargiassi. Quarantotto anni, coniugato con figli, termolese, l’Avv. Michele Smargiassi ha sinora prestato servizio presso la nota Città di Frascati, alle porte di Roma, gestendola altresì in convenzione con il Comune di Lanuvio, città dell’antica Roma anch’essa non distante dalla Capitale, ai cui Sindaci il Presidente della Provincia formula un cordiale saluto e ringraziamento. Intrapresa la propria carriera nella Provincia di Campobasso, avendo prestato servizio sino al 2009 in vari Comuni tra i quali San Massimo, Acquaviva Collecroce e Trivento, l’Avv. Smargiassi si è poi trasferito in Abruzzo ove è stato nominato dapprima Segretario Generale della Città di Penne ed, a seguire, del Comune di San Salvo, per poi proseguire la propria attività sia in Puglia, presso la Città di Manfredonia, sia nel Lazio, che ora ha lasciato per fare ritorno nella sua regione di origine.

Con questa nomina il Presidente della Provincia ha inteso scegliere un professionista di provata esperienza - acquisita anche al di fuori del Molise ed in ambienti e situazioni molto differenti tra loro - peraltro molto legato alla terra di origine, il quale si è dimostrato particolarmente lieto ed orgoglioso di potersi mettere al servizio di questo Ente, che necessita di essere rilanciato nel ruolo e nell’impegno in favore di una area molto vasta e multiforme quale è il territorio della Provincia di Campobasso. All’Avv. Michele Smargiassi il Presidente della Provincia intende formulare i propri migliori auguri di buon lavoro e proficuo impegno, al fine di collaborare attivamente e concludentemente con gli organi istituzionali e con tutta la struttura amministrativa dell’Ente, rispondendo in maniera sempre più incisiva e concreta alle esigenze del nostro territorio, dei suoi abitanti e dei Comuni che lo compongono