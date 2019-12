TERMOLI. Il centrosinistra dem non molla e come si può apprendere dal video integrale della conferenza stampa odierna, con la richiesta di convocazione del Consiglio comunale monotematico, Sbrocca, Scurti, Vigilante e Casolino (assente per motivi di lavoro) intendono fare chiarezza rispetto ai propositi di permanenza della stazione ferroviaria di Termoli in centro, e non solo.

Motivazioni enucleate stamani, anche con l'intervento del circolo dem.

Angelo Sbrocca, ex sindaco, a stretto giro, replica alle dichiarazioni rilasciate dall'assessore regionale Vincenzo Niro a Termolionline sulla questione del raddoppio ferroviario.

A suo dire, «precisazione necessaria a seguito delle dichiarazioni che l’assessore regionale Niro ha rilasciato, perché a nostro avviso l’assessore è stato molto impreciso e confuso in quella che è la dinamica del raddoppio e la stazione di Termoli. Voglio sottolineare come noi non facciamo interpretazione né di aggettivi né di pensieri e di passaggi, noi leggiamo gli atti amministrativi e quando si leggono gli atti amministrativi e le norme legislative ci deve essere un grado di certezza che avrebbe dovuto esserci anche nella delibera della Regione Molise».



Proponiamo il video integrale della conferenza stampa, ripreso dalla nostra diretta Facebook.