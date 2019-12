GUGLIONESI. A seguito dell'incontro organizzato dalla Federazione PD del Basso Molise nella serata del 3 dicembre a Guglionesi - aperto ai segretari di circolo, ai militanti, ai simpatizzanti dell'area basso molisana - per discutere della bozza del POS, si è rimarcata la linea del PD nei confronti della sanità regionale: “Vogliamo una sanità pubblica e di qualità, capace di garantire a tutte le cittadine e a tutti i cittadini un diritto sancito dalla carta costituzionale, il diritto alla salute”. Ad aprire il dibattito il segretario di Federazione, Oscar Scurti, che dopo aver tracciato un quadro dettagliato della situazione che si verrebbe a delineare con l’approvazione del POS, ha rimarcato l’importanza dell’incontro: “corre l’obbligo di avanzare proposte da consegnare ai nostri consiglieri regionali in vista del consiglio monotematico del 10 dicembre perché è dovere del PD far capire, in sede di consiglio Regionale, non solo che il diritto alla salute deve essere garantito a tutti ma che il nostro partito predilige la sanità pubblica”.

A rimarcare la posizione, il segretario regionale Vittorino Facciolla che, dopo aver sottolineato che “il PD è attualmente l’unico partito che si sta muovendo per informare anche i militanti sulla bozza del POS che, mi preme ribadire, è sprovvisto di allegati”, ha comunicato ai presenti l’incontro previsto per giovedì 5 dicembre a Campobasso con tecnici e professionisti del settore sanitario, in vista della Direzione di partito – fissata per lunedì 9 dicembre – nella quale il PD presenterà la proposta da portare in discussione nel consiglio monotematico sulla sanità del 10 Dicembre. Un incontro sentito e partecipato dunque, che ha permesso ai presenti di avere maggiore contezza della problematica ma che, attraverso i numerosi interventi, ha rimarcato la posizione del partito nei confronti di un tema così tanto sentito nell’area bassomolisana:

“Un’equa perequazione delle risorse tra pubblico e privato che vada a vantaggio del pubblico e la deroga al DM 70/2015 (decreto Balduzzi) che impedisce al Molise di avere un DEA di II livello, cioè un nosocomio ospedaliero dove il malato affetto da malattie tempo-dipendenti possa essere curato adeguatamente e che, di fatto, trasforma il San Timoteo di Termoli e il Veneziale di Isernia in presidi ospedalieri di base.”