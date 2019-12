L'opposizione: la città di Termoli conferisca la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

TERMOLI. Nell’onda lunga che sta attraversando tutta la penisola, anche a Termoli la componente dem, assieme a Movimento 5 Stelle e Rete della Sinistra, formalizza una mozione affinché Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di sterminio, possa diventare cittadina onoraria di Termoli.

Una richiesta trasmessa al sindaco Francesco Roberti e al presidente del Consiglio comunale Michele Marone.

IL TESTO

Mozione per richiedere la condivisione e il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Termoli alla senatrice Liliana Segre

PREMESSO CHE

Il 19 gennaio 2018, anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario delle leggi razziali, è stata nominata dal Presidente della Repubblica, nel nome della Repubblica Italiana, senatrice a vita Liliana Segre: “per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”;

Negli ultimi trent’anni, la senatrice Segre ha portato in tante scuole la testimonianza di ciò che furono le leggi razziali e la Shoah, l’odio, il razzismo e la discriminazione, dedicandola a tutti gli ebrei italiani, esclusi, umiliati e deportati, in particolar modo a quelli che non sono più tornati;

La senatrice Liliana Segre porta quotidianamente la sua testimonianza anche nel Senato della Repubblica, impegnandosi nel coltivare e rafforzare la Memoria, da lei stessa definita “vaccino prezioso contro l’indifferenza”;

Oggi viviamo in un paese in cui l’intolleranza si diffonde sempre di più e l’indifferenza, terribile male della nostra società, rischia di far passare tutto questo come qualcosa di marginale;

Subiamo un periodo in cui la dialettica politica diventa sempre più violenta e disumana, in cui si usano termini discriminatori e vessatori nei confronti dell’avversario e dei più deboli;

Le parole di odio rivolte, recentemente, contro la senatrice e, attraverso lei, contro ogni minoranza presente nel nostro territorio italiano richiedono una chiarissima e indiscutibile dichiarazione di tutela dei diritti universali delle donne e degli uomini;

RIBADITO CHE

Bisogna schierarsi sempre dalla parte dell’Umanità e delle minoranze, riconosciute e tutelate dalla nostra Costituzione e che,quindi,è doveroso schierarsi dalla parte della Senatrice Liliana Segre vittima di gratuiti e ingiustificati attacchi d'odio violenti.

Per i motivi sopra espressi, presentiamo questa mozione, per conferire alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria del Comune di Termoli, in segno di riconoscenza e ammirazione per il suoincessante impegno e per il forte messaggio contro ogni forma di odio e discriminazione.