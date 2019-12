«Pochi giorni a Capodanno, ma si lavora per far quadrare i conti del 2019»

TERMOLI. «Mancano poche settimane alla fine di quest'anno, ma gli adempimenti sono ancora tanti "per far quadrare i conti". Lo affermano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle.

«Ieri mattina, in Municipio, sono state convocate, dai rispettivi presidenti, la V - II - Ie III commissione alle quali hanno partecipato i nostri consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Termoli, Daniela Decaro in qualitàdi vice capogruppo e Antonio Bovio componente e delegato (assenti perché fuori città sia Nick Di Michele che Ippazio Stamerra). I temi discussi, tra i quali "bilancio" e "regolamenti", di rilevante interesse per la nostra cittadina, non hanno permesso agli stessi di presenziare alla conferenza stampa di ieri mattina, nella quale i colleghi consiglieri Manzo e Fontana hanno esplicitato la loro posizioneriguardo al raddoppio e al dislocamento della linea ferroviaria di Termoli, argomento che sarà oggetto di specifica richiesta da parte dei nostriconsiglieri comunali targati 5 stelle, nei prossimi giorni e di cui vi daremo conto. Gli stessi stanno redigendo una relazioneper rendere edotti i cittadini dell'attività svolta in questi sei mesi. Intanto i lavori continuano e si preparano al Consiglio Comunale di lunedì 9 dicembre (scadenza improrogabile per un punto all'ordine del giorno) che alle ore 18 si aprirà per:

1. Approvazione della variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Disposta con la deliberazione di giunta comunale n. 241 del 11-10-2019.

2. Delibera di giunta comunale n. 249 del 15.10.2019, avente ad oggetto:" variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 42, c.4 e dell'art. 175, c.4 del d.lgs. N. 267/2000 e al d.u.p. 2019/2021". Ratifica.

3. Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata per le entrate Locali riscosse mediante ingiunzione fiscale - approvazione.

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lettera a e lettera e d.lgs. N.267/2000 - sentenza tar molise n.123/2012 del 10/04/2012

5. Lavori di somma urgenza su strade comunali a seguito del nubifragio del giorno 10 luglio 2019 – riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. E), del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

6. Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina di installazione, mantenimento e gestione di dehors

7. Mozione prot. N. 71230 del 22.11.2019, avente ad oggetto " installazione targa contro il femminicidio".

Prevista per fine mese una ulteriore seduta di Consiglio comunale.